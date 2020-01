Perugia, si va verso il ritorno di Stefano Colantuono

L’avversario azzurro di Coppa Italia sarà il Perugia. Ma il Napoli affronterà ancora la squadra di…Oddo? O in panchina siederà un altro allenatore? Stando a quanto riferito dall’ esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito, in pole come guida tecnica della compagine umbra ci sarebbe Stefano Colantuono. Accordi trovati e “nodi” sciolti in merito al mercato. Venerdì è il giorno giusto per definire gli ultimi dettagli di una scelta fatta (e si tratta di un ritorno) con la sorprendente decisione di procedere all’esonero di Massimo Oddo.