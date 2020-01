Infortunio più serio del previsto: ancora out Koulibaly

Sembra essere più serio del previsto l’infortunio di Kalidou Koulibaly e di conseguenza saranno più lunghi anche i tempi di recupero. Il rientro contro l’Inter non ci sarà, così come sperava il difensore senegalese e tutto l’ambiente azzurro. Il problema muscolare rimediato nella gara interna contro il Parma non dovrebbe consentirgli di rivedere il campo se non prima di un mese. Intanto continua le terapie Maksimovic, anche lui out per la gara dell’ Epifania contro l’Inter. I centrali in campo nella sfida ai nerazzurri dovrebbero gioco forza essere Manolas e Luperto.

GdS