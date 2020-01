Nelle liste Uefa tre sostituzioni: la scadenza è vicina, con il nuovo regolamento anche il Napoli studia le strategie

Entro la mezzanotte del 3 febbraio i club impegnati nelle competizioni europee (Juventus, Napoli e Atalanta in Champions League, Inter e Roma in Europa League) dovranno depositare la nuova lista Uefa. Sarà possibile inserire fino a tre nuovi giocatori rispetto alla prima parte della stagione. Si tratta di tre cambi senza alcuna limitazione come invece accadeva in passato: chi ha giocato la fase a gironi con un altro club potrà andare in campo anche nella fase a eliminazione diretta con la nuova squadra. In sostanza, come riporta il CdS, sarà possibile giocare la stessa coppa con due maglie diverse.

La lista Uefa prevede 25 slot per giocatori over 21: 17 sono liberi, gli altri sono riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio del club o comunque in società della medesima federazione (con un tetto di 4 giocatori). Gli under 21 saranno utilizzabili liberamente purché già tesserati per quella società nelle precedenti due stagioni. E’ il motivo per cui De Ligt, ad esempio, in Champions non può essere utilizzato come under essendo stato appena acquistato dalla Juventus.

La Redazione