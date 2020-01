Federica Russo (port. Napoli femm.): “Contro la Roma vogliamo riscattarci”

Domenica 5 Gennaio sfida davvero prestigiosa per la capolista Napoli femminile in serie B, avversaria la Roma femminile dove gioca tra le altre l’ex di turno Penelope Riboldi. In vista della sfida contro le giallorosse ecco le parole del portiere delle azzurre Federica Russo. “Domenica non vediamo l’ora di sfidare la Roma femminile, una partita dove vogliamo riscattare la sconfitta in Coppa Italia. Come si dice la vendetta è un piatto che va servito freddo”.

La Redazione