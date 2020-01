Destro in viaggio verso Genova per sostenere le visite mediche

Mattia Destro sta per tornare ufficialmente al Genoa. Dove tutto è iniziato nella stagione 2010/2011. Poi un lungo peregrinare al Siena, Roma, Milan e Bologna. Adesso il Grifone vorrebbe riportarlo a Marassi, nel pomeriggio il Bologna e i genoani avrebbero trovato un accordo. Destro non era presente all’allenamento del Bologna e Casteldebole, perché in viaggio verso il capoluogo ligure per sostenere le visite mediche già in giornata all’Istituto Il Baluardo di Genova. Solo dopo l’esito degli esami potrà iniziare l’avventura genoana 2.0 di Destro.