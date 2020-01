Damiani:”Non mi risulta un’ offerta di 50 milioni del Napoli”

Oscar Damiani, intermediario Soumaré , è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del giocatore e di mercato :

“Soumaré è molto forte, sul campo dimostra di essere un ragazzo di forza mentale ed atletica, ecco perché chiedono tanto. Non credo che nessuna squadra italiana spenderà 50 milioni per un ragazzo di 20 anni. Non mi risulta che il Napoli ha fatto quest’offerta. Giuntoli è bravo, conosce i giocatori e lo considera un giocatore importante, ma per prenderlo ci vogliono 50 milioni. Top player di centrocampo? Scommetto sul valore del calciatore, ma inserirsi nel campionato italiano è molto difficile. Il Milan ha speso bei soldi per Leao e ancora non si è espresso, André Silva anche è stato un errore. Paquetà ha qualità importanti, ma non riesce ad esprimersi. Giusto prendere Ibrahimovic? Ibra è un campione, di grande personalità, farà crescere chi gli sta accanto, se è determinate per il Milan è da vedere. E’ un investimento che lascia perplessi, ma Boban e Maldini sono più bravi di me, non me la sento di criticare. De Laurentiis deve rinnovare Mertens? Sì, ha dato molto e può dare ancora. Offerto Soumaré al Napoli? No, ci pensa a Giuntoli”.