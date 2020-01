Bianchi:”Anche io ho avuto difficoltà, ma adesso ci sono altri problemi”

Questo è l’intervento dell’ex tecnico del Napoli ,Ottavio Bianchi, che commenta il cammino degli azzurri:

“Tutto molto surreale.La stagione non è conclusa ma c’è molta incredulità.Non saprei nemmeno commentare.Le difficoltà le ho incontrate pure io soprattutto dopo la sosta dove non me ne andava bene una.Il Napoli adesso deve risolvere i problemi interni ,perchè con Ancelotti si poteva restare a vita ma è stato esonerato quindi qualcosa non è andato”.