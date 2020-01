Sono 36 titoli: è Iniesta lo spagnolo più vincente di sempre

La Coppa dell’ Imperatore è il primo trofeo dell’anno e a vincerlo è stata la squadra del Vissel Kobe. E, siccome in questo particolare periodo dell’anno sono soliti i bilanci e, quella che si è aggiudicata il titolo, è la squadra in cui milita Andrea Iniesta, si può concludere che il giocatore ex Barcellona, sia, senza dubbio lo spagnolo con il maggior numero di titoli in carriera. Iniesta è giunto infatti a 36 titoli conquistati in carriera, record spagnolo davanti a Gerard Piquè che si è fermato a “sole” 34 coppe.

Gianlucadimarzio.com