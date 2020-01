Napoli/Amrabat: l’appuntamento il 3 gennaio per chiudere

Le “feste” sono in dirittura d’arrivo. Tra qualche giorno riprenderà il torneo di serie A e, soprattutto, ufficialmente si aprirà la sessione di calcio mercato invernale. Appuntamento importante di inizio anno per il club azzurro è quello già fissato, per il giorno 3 gennaio, con gli agenti di Sofyan Amrabat per chiudere il trasferimento, durante la prossima estete, del centrocampista marocchino, dal Verona al Napoli. Nonostante gli inviti, da parte del popolo scaligero al proprio tesserato di non trasferirsi all’ ombra del Vesuvio, pare proprio che ciò avverrà. Le cifre, riferite dalla GDS parlano di un contratto fino al 2024 e di uno stipendio di circa 1,8 milioni. Al club Veneto, 15 milioni più 1 di bonus.