L’augurio per il 2020 è quello di un San Paolo di nuovo gremito

Il decennio che si è concluso ha visto il Napoli protagonista del calcio italiano e, nonostante qualche battuta d’arresto, di quello europeo. Nonostante i risultati ed i piazzamenti lusinghieri, però, non si può essere soddisfatti per questo rapporto strano che si è venuto a creare tra i tifosi azzurri ed il San Paolo. Da sempre abituati a vedere il catino di Fuorigrotta pieno in qualsiasi manifestazione e a sentirlo come 12simo in campo, sembra strano, a tutti, questo momento di “disaffezione”. Prezzi, tv, rapporto non idilliaco tra presidente e supporter, tante le cause che potrebbero suffragare tale comportamento. Fatto sta che, visto il momento dell’ anno, atto ai propositi e agli auguri, non si può non auspicarsi di tornare a vedere il San Paolo “solito”. Laddove solito vuol dire pieno.