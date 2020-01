Ecco la Flop 11 del decennio del Napoli: Figura anche Mazzoleni

La redazione di Radio Marte ha stilato la classifica della FLOP 11 del Napoli degli ultimi 10 anni.Tra i palo Rafael, difesa a 4 con Fideleff, Cribari Reveìllere e Regini. A centrocampo Valdifiori, Donadel e il Principito Sosa. In attacco invece Edu Vargas, Simone Verdi e Michu. Inoltre l’allenatore è Ancelotti, il dirigente Fassone (che non viene ricordato bene neanche da Juventus, Inter e soprattutto Milan), arbitro Mazzoleni.

Passato agli onori della cronaca azzurra per la Supercoppa contro la Juventus di Pechino nel 2012 (azzurri in 9 per le espulsioni di Pandev e Zuniga con con anche Mazzarri allontanato) all’Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre 2018 per l’espulsione di Koulibaly, reo di aver applaudito il direttore di gara. Anche se il senegalese si riferiva a un gruppo di tifosi che lo stavano bersagliando di fischi e insulti razzisti.

