Pablo Daniel Osvaldo ritorna a giocare a 33 anni, dopo il suo ritiro nel 2016 per seguire la strada da rockstar con il suo gruppo Barro Viejo; l’argentino infatti, ha firmato per il Banfield, squadra della sua nazione, che milita in Primera Divisiòn. Per lui un contratto di 6 mesi con opzione per i 6 mesi successivi

Fonte: GDS