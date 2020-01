Antonio Di Natale ci racconta il suo gol più bello

Di Natale primo bomber nel decennale di serie A ai microfoni de Il Mattino:

Dica la verità, quando ha saputo che Icardi(secondo a 121 gol a pari merito con Higuain) andava al Psg un po’ ha festeggiato...

«Ma no. Non sapevo il distacco dagli altri bomber. Certo qualcuno mi aveva avvisato che ero primo, ma non sapevo altro. In ogni caso fa piacere stare avanti a tanti campioni».

Classifica nella classifica: i suoi tre gol più belli?

«Sicuramente quello al volo contro il Chievo a Udine. Poi quello che a Catania ci è valso la qualificazione in Europa. Ma al primo posto c’è il gol segnato con la Nazionale all’Europeo 2012, quello del pari con la Spagna. Non fa parte dei 125 di serie A, ma vale lo stesso?».

Certo che vale. Però adesso ci sveli il suo segreto per arrivare a segnare così tanto

«Lavoro, lavoro e lavoro. Ho sempre lavorato su me stesso e in allenamento non mi sono mai risparmiato. Perché la tecnica da sola non basta. Poi la fortuna di trovarmi a Udine dove avevo una squadra forte. Per non parlare degli allenatori, mi hanno aiutato tanto».Fonte: Il Mattino