I colleghi di Sportitalia hanno aggiornato in tempo reale sulla situazione dei rinnovi in casa Napoli e in modo particolare di Mertens e Callejon. Per quanto riguarda il calciatore belga non c’è accordo sulla durata del contratto, mentre per il giocatore iberico invece manca l’intesa sull’ingaggio che dovrebbe essere più alto. Nei prossimi giorni nuovo incontro tra le parti per cercare di trovare un’intesa.

La Redazione