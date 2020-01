Ancelotti: “Sorpreso dallo spirito di squadra e dal grande carattere”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul gruppo dei Toffees. Interpretate come una stoccata allo spogliatoio azzurro, ecco cosa ha dichiarato: “Qui sono rimasto sorpreso dallo spirito della squadra. Il lavoro di Duncan Ferguson è stato davvero positivo perché ho trovato calciatori con grande carattere. Non ho cambiato tante cose, non ne ho avuto neanche il tempo di farlo. Non è ancora aperto il mercato, ci sono tanti rumors e questo è normale ovunque. Dopo il 5 gennaio incontrerò la società e vedremo”.