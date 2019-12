UEFA Champions League: “Breakthrough Team 2019”, un azzurro nell’11

L’UEFA Champions League, tramite il proprio profilo Twitter, ha stilato l’undici dei migliori giovani della Competizione: “Breakthrough Team 2019″. Per la Serie A spiccano il “napoletano” Meret tra i pali e il nerazzurro Lautaro Martinez in avanti. La difesa è composta da Upamecano, Pavard, Hakimi e Lodi. Il Centrocampo Olmo, Havertz e Berge. L’attacco da Haaland , Rodrygo e Lautaro. Ecco il tweet della UEFA: “UCL breakthrough team 2019. Standout player here is____” (squadra rivelazione del 2019. Il giocatore straordinario qui è _____).