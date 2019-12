I FLOP del mercato invernale azzurro: Da Vargas a Pavoletti

I FLOP

Edu Vargas, attaccante cileno arrivato nel 2012, Alberto Grassi vittima di un infortunio subito dopo il suo arrivo, Leonardo Pavoletti, nemmeno un gol in azzurro. Nel 2014 con Benitez il mercato migliore con l’arrivo di Ghoulam e di Jorginho lo scorso anno nessun acquisto, mentre il cileno arrivato nel 2012 è stato deludente. Come tre anni fa, quando l’infortunio di Milik costrinse la dirigenza a tuffarsi su Pavoletti. O come nel 2014 quando gli scout e l’ok di Benitez aiutarono a portare in azzurro due elementi da formare e lanciare come Jorginho o Faouzi Ghoulam. Anche quest’anno il Napoli è atteso da un gennaio importante, un mercato invernale che sta per aprire le porte agli azzurri con una impellente necessità, quel centrale di centrocampo che manca da oltre un anno.

Le cessioni di Jorginho, Hamsik, Rog, Diawara in rapida successione hanno svuotato un reparto che ora chiede aiuto a Gattuso e a Lobotka di riprendere le redini della mediana. Poi si penserà, magari, anche alla corsia mancina e a qualche calciatore che proprio non ha spazio, per mandarlo in prestito altrove, in migliori lidi. Questo sarà il gennaio napoletano, una sorta di primavera anticipata che, però, per tradizione non ha mai entusiasmato più di tanto tifosi e addetti ai lavori subito dopo Natale. Fonte: Il Mattino