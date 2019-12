Il Napoli non guarda solo al regista dove Lobotka è sempre in pole position, ma anche al futuro dove i contatti con il Real Madrid potrebbero tornare di moda. Secondo il portale iberico Diario Gol, il club di Florentino Perez vuole per il prossimo anno Fabian Ruiz, ma nella trattativa potrebbe entrare Federico Valverde. Il problema è Zidane che non vuole cedere il giovane talento uruguaiano.

La Redazione