Il mercato invernale del Napoli poche volte ha portato gioie: Pavoletti docet

FLOP PAVOLOSO

Deludente fu invece la prima sessione di acquisti invernale dell’era Sarri: il Napoli era tornato a volare dopo un avvio di nuovo ciclo complicato, ma a Natale gli azzurri avevano solo un punto in meno dell’Inter capolista. A metà gennaio gli azzurri sono campioni d’inverno ma i rinforzi Grassi e Regini non bastano per il sogno scudetto. Nel gennaio 2017 il crociato di Milik fa crack per la prima volta e l’investimento è importante: mai il Napoli aveva speso 18 milioni a gennaio, lo fa per Pavoletti che si rivela un flop, con dieci presenze e nessun gol in sei mesi. Nell’inverno del 2018 Giuntoli scommette sul giovane Machach, ma la scommessa non ha mai dato i suoi frutti in azzurro, mentre un anno fa la dirigenza non regalò alcuna pedina ad Ancelotti e ai tifosi. Che ora aspettano almeno un regalo di Natale per Gattuso. Fonte: Il Mattino