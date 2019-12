Mertens chiede una specie di indennità di riacquisto

Si parla da giorni di un riavvicinamento tra le parti, SSCN e Dries Mertens. Stamattina i media ritornano sulla proposta azzurra in via di valutazione da parte del belga che, come ha sempre sostenuto, non andrebbe via con piacere da Napoli. Dalle colonne di Tuttosport, Raffaele Auriemma, offre qualche dettaglio in più in merito alla questione. Mertens, si sa, ha una clausola valevole solo per l’estero di 10 milioni, che potrebbe essere pagata dal Borussia Dormtund in caso di cessione di Mario Gotze. Il giocatore avrebbe rifiutato offerte dal Qatar e dalla Cina, mentre il Miami non ha voluto sostenere i costi eccessivi dell’operazione. Il Napoli gli avrebbe offerto 3 milioni per 2 stagioni, lui ne chiederebbe tre con una sorta di “indennità di riacquisto”. Qualora il Napoli non riuscisse a chiudere in tempo il rinnovo e nessun club straniero pagasse la clausola, da inizio febbraio Mertens sarebbe libero di depositare in Lega Calcio un preaccordo con un’altra squadra. Si parla di Inter.