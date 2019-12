Tra i TOP del mercato invernale azzurro spicca Jorginho

I TOP

Jorghino arrivato nel gennaio 2014 dal Verona su intuizione di Rafa Benitez, e Faouzì Ghoulam arrivato anche lui nei 2014 dal St. Etienne. Entrambi sono diventati protagonisti in azzurro qualche anno più tardi. L’italo-brasiliano è andato al Chelsea un anno fa per oltre 60 milioni, l’algerino era arrivato a valutazioni altissime sul mercato prima dell’infortunio al ginocchio. Quell’anno arrivano anche Henrique dal Sudamerica e per la prima volta nella gestione ADL uno svincolato come Revéillère, che Rafa aveva già conosciuto al Valencia. Anche nel 2015 l’allenatore spagnolo avrà due buoni rinforzi come Gabbiadini (13 milioni alla Samp) e Strinic per la fa-scia. Fonte: Il Mattino