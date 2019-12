Hjsay/De Sciglio: si frena per l’ingaggio, anche Rodriguez si fa difficile

Brusca frenata per l’ipotesi di una trattativa di mercato tra Napoli e Juventus su un possibile scambio Hysay-De Sciglio. Su Tuttosport, Raffaele Auriemma, scrive di uno stop della trattativa legato al nodo ingaggio. Il terzino bianconero guadagna 2,6 milioni a stagione, più degli attuali difensori in rosa. Analoga situazione contrattuale che frenerebbe anche l’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan, poiché percepisce 3 milioni a stagione. Richieste difficili da accontentare per le casse azzurre, ma potrebbe trovarsi una risoluzione sopratutto per il terzino del Milan che è uno dei fedelissimi di Gattuso.