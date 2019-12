Gattuso ha un obiettivo, ridare vita alla “creatura” Napoli

Ieri a Castel Volturno, sono ripresi gli allenamenti, in vista della sfida contro l’Inter, ma Gennaro Gattuso non ha perso la sua carica in vista dell’Inter. Allenamento intenso, dal punto di vista tecnico-tattico, con partitella a campo ridotto, ma soprattutto tanto lavoro dal punto di vista mentale. Il suo arrivo, come conferma il Corriere dello Sport, deve servire da elettro-shock per ridare vita alla “creatura” Napoli e per recuperare punti e posizioni in classifica. La zona Champions League è distante 11 punti, ben cinque dalla zona Europa League, davvero servirebbe un’impresa, visto anche il calendario, ma tutto ciò non spaventa Gattuso.

La Redazione