ATTACCO – Mertens non preoccupa mister Gattuso

Ieri pomeriggio a Castel Volturno Gennaro Gattuso ha rivisto la squadra dopo le festività natalizie, ma c’era curiosità sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Sulla difesa si è fatto un quadro della situazione, con Koulibaly non al top, mentre gli altri verranno valutati nei prossimi giorni. Probabile convocazione contro l’Inter per Ghoulam. Per l’attacco c’è da capire come sta Dries Mertens, fastidio agli adduttori per il belga, ma nulla di serio per Gattuso, quindi dovrebbe essere disponibile contro la squadra di Conte.

La Redazione