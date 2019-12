Dario Di Gennaro: “Gattuso è l’uomo giusto per riportare il Napoli in alto”

Oggi, su Radio Kiss Kiss napoli, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista RAI, ecco le sue parole: “Gruppi? Credo che si ha il bisogno di rispettare le regole, però bi gruppi devono tornare allo stadio. Il Napoli è atteso da un mini ciclo di partite importante e una decina di punti il Napoli li potrebbe fare in queste 4 partite. Allenatore? E’ indispensabile per motivare la squadra e per metterla in campo e Gattuso è l’uomo giusto per riportare il Napoli in alto”.