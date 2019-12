Il 2019 della serie A ha dato come conferma l’Atalanta con ben due giocatori in attacco come Gomez e Ilicic. In difesa prevalgono su tutti De Vrij, Skriniar e Acerbi. A centrocampo ben due giocatori del Napoli, di tratta di: Zielinski e Fabian Ruiz. In porta Sirigu, mentre a sorpresa manca Cr7. Questa è la top 11 di Opta.

La Redazione