Mertens non sembra intenzionato ad accettare la clausola che scade il 10 gennaio

È probabilmente il caso più spinoso. Giocatore adorato dai tifosi e a un passo dal record di gol in maglia azzurra di Hamsik. Mertens ha sempre chiesto un rinnovo di contratto importante: a 32 anni non si sente “vecchio”, ed anzi: ritiene che la sua grande storia nel Napoli andava gratificata con un rinnovo di prestigio. De Laurentiis non l’hai mai pensata allo stesso modo, con le dure parole di ottobre che lo testimoniano. In più, non si sa se in conseguenza di questa situazione, Mertens si è fatto capofila dell’ammutinamento del 5 novembre. Una scelta che di certo non depone in favore del suo rinnovo. Si parla anche di un De Laurentiis, che come spesso fa, si è poi un po’ “pentito” delle dure parole utilizzate contro Mertens, e in qualche modo che avrebbe aperto a un rinnovo. Ma è una situazione poco chiara, nonostante la certezza sia che l’offerta del Napoli per l’attaccante è di un nuovo contratto alle cifre attuali. Intanto Mertens ha una clausola attiva fino al 10 gennaio, che può farlo partire solo per l’estero per una cifra di 10 milioni. Fonte: Il Roma