Si valuta altro tipo di offerta per Lobotka, meno onerosa per il Napoli

C’è anche un’altra opzione che si sta valutando per Stanislav Lobotka al Napoli, ovvero quella del prestito in gennaio, 3 milioni versati subito nelle casse degli spagnoli e il riscatto in estate con un prezzo da fissare tra i 25 e 30 milioni. Per motivi di bilancio il Napoli dovrebbe completare il pagamento soltanto a partire dalla prossima estate. Fonte: Il Roma