Capodanno azzurro con Mertens e Callejon ad un bivio

Il Capodanno azzurro: da un lato Mertens, dall’altro Callejon. Due pezzi importanti, facciamo anche fondamentali degli ultimi sette anni di storia napoletana, e prossimi 33enni (rispettivamente il 6 maggio e l’11 febbraio): hanno scritto pagine straordinarie, loro, fino a centrare o a sfiorare obiettivi difficilmente prevedibili. Del tipo: Dries, tanto per citare il caso più eclatante, è addirittura a 3 gol dal record del club di tutti i tempi, e in tutte le competizioni, detenuto per il momento da Hamsik. In cifre: 118 reti per l’uomo delle Fiandre, che tra l’altro è già il primatista del Napoli in campo internazionale (25), e 121 per Marek. E ancora: con 351 partite archiviate, Callejon è il giocatore di movimento – portieri esclusi – ad aver collezionato nel decennio il maggior numero di presenze nei cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1). Fonte: CdS