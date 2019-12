Politano-Napoli, l’ex Sassuolo pronto a dire di sì

Il mercato del Napoli della sessione invernale potrebbe essere diverso da quelli precedenti, come confermato dal collega de “il Roma” Giovanni Scotto. Uno su tutti è lo scambio Politano-Llorente, tra il club azzurro e l’Inter. I due calciatori sono entrambi graditi da due allenatori, senza dimenticare che l’ex Sassuolo, a differenza di due anni fa direbbe di sì alla compagine partenopea. Lo spagnolo sarebbe l’ideale per Conte, come vice-Lukaku, ma c’è da capire se si arriverà allo scambio. Politano al Napoli in tal caso arriverebbe solo in caso di partenza di un attaccante, non Younes che partirebbe a prescindere.

La Redazione