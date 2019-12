SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pari amaro per l’Under 17 di Passariello

Pareggio amaro per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che vengono rimontati e fermati sul 2-2, nella gara valevole della 12ª Giornata del Campionato Regionale. Continua il periodo poco felice dei nostri ragazzi, i quali hanno comunque dimostrato tanto cuore e voglia di fare risultato, ma le assenze e delle fatali scelte hanno compromesso il conseguimento dei tre punti. Partita condizionata dal forte vento freddo, rallentando la fluidità del gioco, ma nel primo tempo i nostri hanno creato tanto, colpendo la traversa sul colpo di testa di Sermiento, autore poco più tardi della rete del vantaggio su un’azione orchestrata e veloce tra Simiola a lanciare nello spazio Impesi, bravo quest’ultimo a servire il compagno sull’inserimento, chiudendo la prima parte di gara in vantaggio. La ripresa è quella giusta per l’Internapoli, con un po’ di sofferenza iniziale, ma con la squadra capace di rimanere compatta e in un pressing di gruppo ben eseguito, Di Lorenzo sradica la palla dai piedi dell’avversario e la piazza alle spalle del portiere, firmando il raddoppio. Da qui però, la squadra si dissolve lentamente, non gestendo bene il doppio vantaggio con palleggio e organizzazione, subendo prima il 2-1 da posizione defilata e poi il pari su palla inattiva, buttando in poco tempo il tanto fatto in questa partita. Non gira a nostro favore e continua il periodo poco sereno e fortunato, ma si deve ritrovare se stessi per non perdere il treno dei Playoff, oggi ancora alla portata.