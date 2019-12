Ora Ancelotti…sa solo vincere, due gare sei punti! Vittoria in trasferta sul Newcastle

NEWCASTLE 1 – EVERTON 2

NEWCASTLE (3-4-3): Dubravka 5; Schar 7, Fernandez 6, Lejeune 5 (29’ st Atsu sv); Yedlin 5.5, Hayden 6, Shelvey 6.5, Almiron 5; Willems 5 (40’ st Longstaff sv), Carroll 5,5, Joelinton 5 (29’ st Gayle sv). All.: Bruce 5.

EVERTON (4-4-2): Pickford 7; Sidibe 6, Keane 6.5, Holgate 6, Baines 6 (35’ st Mina sv); Walcott 6.5 (25’ st Coleman sv), Davies 6, Sigurdsson 6,5, Richarlison 6,5; Calvert-Lewin 7,5, Kean 5 (16’ st Delph sv). All.: Ancelotti 7

ARBITRO: Mason 6

MARCATORI: 13’ pt Calvert-Lewin (E), 11’ st Schar (N), 19’ st Calvert-Lewin (E)

AMMONITI: Joelinton, Davies, Hayden, Calvert-Lewin

Due partite e altrettante vittorie. La prima in trasferta, dal suo ritorno in Premier . Dove ieri, a Newcastle, Carlo Ancelotti ha conquistato la vittoria numero 50 in 78 partite (76 sulla panchina del Chelsea). L’Everton si è rialzato, e l’incubo della retrocessione sembra già esorcizzato (+7 dal terzultimo posto). La cura Ancelotti, dunque, sta dando effetti immediati: dopo il successo sofferto di misura contro il Burnley nel Boxing Day, ieri tre punti sul campo dei Magpies che erano imbattuti a St James’s Park da otto partite.

«Sono molto felice perché la squadra ha giocato bene contro un avversario difficile – la soddisfazione di Ancelotti -. Mi fa piacere soprattutto constatare che la squadra è in crescita, si sta adattando al nuovo modulo. Devo ringraziare Duncan Ferguson (il suo assistente, ndr) che ha fatto un lavoro fantastico. Quando sono arrivato, ho trovato lo spirito giusto. Dominic Calvert-Lewin? Sta giocando molto bene, ma l’importante, al di là dei gol, è aiutare la squadra».

Mentre Ancelotti festeggia, giornata nefasta per un altro grande della Premier: Manuel Pellegrini è stato esonerato dal West Ham, battuto in casa dal Leicester e solo un punto sopra la zona rossa. Al suo posto, si parla di Moyes e c’è anche l’idea Benitez, ora in Cina blindato da un supercontratto. Fonte: CdS