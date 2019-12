Il Milan è la delusione del 2019, Piatek male ma con Ibra nel 2020…

LA DELUSIONE

L’anno si era aperto con gli auspici migliori visto che dal mercato era arrivato Piatek. Il bomber polacco che nei primi mesi della passata stagione aveva stupito tutti a suon di gol con la maglia del Genoa. Ma nemmeno le reti dell’attaccante sono riuscite a risollevare le sorti di un Milan in continua agonia. È vero che la squadra di è piazzata al quinto posto in classifica, fallendo per un solo punto la qualificazione in Champions, ma per evitare sanzioni da parte della Uefa per il Fairplay finanziario, la dirigenza rossonera ha deciso di non partecipare all’Europa League.

Anche l’inizio di questa stagione non è stata affatto positiva visto che dopo appena due mesi la dirigenza formata da Boban e Maldini ha esonerato Giampaolo per affidare la squadra a Pioli. Risultati? Non ancora del tutto confortanti visto che l’ultimo match dell’anno si è chiuso con un nettissimo 5-0 in casa dell’Atalanta. I rossoneri vivacchiano ancora a metà classifica, a distanza dalle posizioni che contano in ottica qualificazione alle prossime competizioni europee, ma l’ultima notizia del 2019 è stato l’annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrà innanzitutto riportare la mentalità vincente all’interno di uno spogliatoio ai minimi storici dal punto di vista psicologico, e poi a suon di gol potrebbe rilanciare la squadra anche dal punto di vista sportivo.

Fonte: Il Mattino