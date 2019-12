Ghoulam in uscita a gennaio: Ecco le alternative degli azzurri

IL TERZINO

Ghoulam potrebbe andare via a gennaio, la possibilità diventa sempre più concreta. C’è stato un contatto giorni fa del suo agente Mendes con il Marsiglia, il tecnico Villas Boas ne ha parlato a Le Buteur «Su di lui abbiamo chiesto informazioni ma la trattativa non è proseguita». Ma in Francia potrebbe muoversi anche qualche altro club, la sua partenza lascerebbe libera una casella per il laterale sinistro difensivo. La prima opzione è quella di Rodriguez, il terzino svizzero del Milan. Un’opzione è quella del terzino greco Koutris dell’Olympiakos.

Fonte: Il Mattino