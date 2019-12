Con Insigne in campo il Napoli parte in vantaggio 1-0

UNO SU DUE

Dal piede di Insigne, infatti, considerando gol, assist, rigori procurati e passaggi chiave (quelli tesi alla creazione di un’azione gol). Sono passati 14 gol, il 54% del totale, con la media di 1.03 gol creati per 90 minuti giocati. Insomma, con Insigne in campo, stando alla statistica realizzata da InstatScout (una delle piattaforme più utilizzate da tutti i top club al mondo per i big data). Il Napoli può immaginare di partire con un gol all’attivo quando Insigne disputa i novanta minuti di un match. Una performance che mette Insigne al primo posto tra i giocatori che consentono al Napoli di imboccare la via del gol.

Milik, il più contiguo in questa speciale classifica, è secondo con una presenza nel 35% delle azioni che hanno condotto ad un gol del Napoli (9), anche se è più alta l’incidenza rispetto ai minuti giocati: infatti, Milik partecipa (siglandolo o procurandolo) ad 1.28 gol ogni novanta minuti in campo. Nessun altro calciatore del Napoli si avvicina a questi score, con Mertens che pure ha preso parte a 9 reti complessive, ma con un’incidenza di 0.76 reti ogni 90 minuti sul terreno di gioco.

Fonte: Il Mattino