Di Lorenzo si è consacrato definitivamente nonostante il vento di burrasca

IMPERTURBABILE

E poi su, nell’ascensore della consacrazione, di quelli supersonici, mediante il quale in un sol quadrimestre Di Lorenzo è riuscito a raggiungere i piani più alti del consenso. Senza mai accusare turbolenze, riuscendo comunque a restare in sé, anche quando soffiavano impetuosi i venti della “rivolta” novembrina. Concentrato, determinato, sempre a proprio agio, nonostante (per più volte) gli si chiedesse di spostarsi sulla fascia opposta (la sinistra) o di fare l’ala, o anche il centrale difensivo (in ultimo col Sassuolo). Concentratissimo sugli obiettivi, fra cui quello (non secondario) di far parte della spedizione per Euro 2020. Anche in questo caso i presupposti ci sono tutti.

Fonte: CdS