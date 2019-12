La Champions League arricchisce tutte le italiane: Juventus in primis

LE ALTRE ITALIANE

Chi invece potrebbe davvero sollevare la Champions League è la Juve che significherebbe guadagnare fino a 121 milioni. L’anno scorso ha incassato in totale 95,6 milioni (cifra ufficiale comunicata dall’Uefa durante le feste). Per l’Atalanta si può davvero parlare di un tesoro, anche in proporzione al bilancio societario. La storica conquista degli ottavi ha consegnato un virtuale assegno di 45,6 milioni al presidente Percassi. Il Valencia da incrociare negli ottavi potrebbe anche indurre all’ottimismo. I nerazzurri di Gasp hanno fatto meglio di quelli di Conte in campo e, naturalmente, anche fuori: l’Inter ha guadagnato 44,8 milioni e potrà arrotondare di poco il suo bottino, anche se l’Europa League renderà probabilmente meno amara l’eliminazione. Sempre per fare accademia: vincere la Champions varrebbe per l’Atalanta un incasso di almeno 81 milioni.

Fonte: Il Mattino