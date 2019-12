Pasquale Marino: “Torreira? Somiglia a Verratti. Callejon una certezza!”

Oggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Pasquale Marino, ecco le sue parole:

“Torreira? Si avvicina a Verratti come struttura fisica, ma Verratti è più tecnico. Sa impostare bene il gioco e potrebbe essere l’equilibratore del centrocampo. Il Napoli ha un centrocampo di qualità, soprattutto per Allan. Politano? All’Inter è bloccato e venire a Napoli, per lui sarebbe importante anche in ottica nazionale. Callejòn è indispensabile per il Napoli, anche come alternative. Scudetto? Inter e Juve sono avanti, ma io non sottovaluterei la Lazio e come gioco mi piace di più. Sanchez? E’ un ragazzo che ha bisogno di continuità ed ora che ritorna dall’infortunio potrebbe dare una grande mano all’ Inter”.