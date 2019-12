Carlo Jacomuzzi:”Bisogna muoversi sul mercato e Torreira è la prima scelta”

Oggi è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Jacomuzzi ex calciatore e dirigente sportivo, sulle mosse di mercato in casa Napoli:

“Io non credo che il Napoli abbia la necessità del regista, ma se Gattuso vuole giocare in questo modo, bisogna muoversi sul mercato. Torreira mi sembra il più probabile e il più pronto, Danilo Pereira e Lobotka non hanno mai giocato in Italia e non capiscono il meccanismo. Fabian? Centrale non può giocare lì, ha altre caratteristiche. Ancelotti-Everton? Mi aspettavo che andasse all’Arsenal. L’ambiente Everton non è da grande squadra e inserirsi in una situazione di quel tipo è strano per lui. Come si parla del Napoli in Inghilterra? Il Napoli non ha mai perso con il Liverpool, una delle squadre più forti del mondo, quindi la reputazione del Napoli è alta. Berge? Non è ancora adatto al calcio italiano, è ancora un po’ acerbo”.