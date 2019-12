Alessandro Antinelli:”Ibra è una scossa e poi è un campione assoluto”

Oggi è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli Alessandro Antinelli, giornalista Rai, sul mercato delle italiane .Queste sono le sue parole:

“ Vidal-Inter e Ibra-Milan? Sono entrambi guerrieri. Vidal è un ottimo giocatore ma magari non può giocarti tutte le partite. Ibra è una scossa e poi è un campione assoluto. Torreira-Napoli? E’ perfetto per gli azzurri, ed è simile a Diawara, secondo me andato via troppo presto, con più esperienza però. Lazio da scudetto? La Lazio non ha una grande panchina anche se le sostituzioni a Riyad hanno cambiato la partita, e quando i titolari dovranno rifiatare i panchinari devono essere pronti. Italia campione ad Euro 2020? Nessuno adesso vuole giocare contro l’Italia dato le strisce di vittorie consecutive e il gioco espresso e potremmo tornare tra le prime 4. Forse il problema dell’Italia è in attacco e secondo me se la giocano Kean e Balotelli, oltre ai già scontati Immobile e Belotti”.