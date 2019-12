On-Line il nuovo sito del club azzurro: www.napolifemminile.it

Attraverso la pagina www.napolifemminile.it sarà possibile infatti non solo conoscere la mission della società, il suo assetto e gli sponsor che la sostengono, ma soprattutto saperne di più sulle ragazze che compongono la squadra, sull’avvicinamento alle partite e sul loro svolgimento (per quelle casalinghe è già attiva la diretta Facebook). Una vetrina dalla quale poter accedere con un click ai profili social del Napoli Femminile, già molto seguito, sui quali sono pubblicati contenuti che talvolta diventano virali – come nel caso dei video di auguri per Halloween e per il recente Natale.

L’aspetto interattivo sarà la vera novità di www.napolifemminile.it – realizzato da Genesis Mobile, azienda leader nel mobile marketing ottimizzato con processi di automation e intelligenza artificiale, con la quale è stata instaurata una partnership molto ampia. “Il sito -afferma Vincenzo De Simone, Ceo di Genesis Mobile – saràimplementato da uno shop online per la promozione del merchandising e grazie al nostro chat bot programmeremo una mascotte virtuale per rispondere ai tifosi”. Affidata a Genesis Mobile anche la gestione delle campagne Ads e la comunicazione digitale verso i tifosi per fidelizzarli, grazie ai contenuti mobile di Oasis.

La Redazione