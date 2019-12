Ecco come poter aggirare da gennaio il governo cinese sul tetto ingaggi. Sorride Callejon

Il governo cinese che introduce il tetto di ingaggio di 3 milioni di euro per ogni nuovo straniero che da gennaio arriverà nel campionato della Grande Muraglia. In pratica, l’offerta di rinnovo del Napoli per Callejon. Addio paperoni? A meno che il club cinese non abbia un altro club amico lontano dalla Cina a cui far ingaggiare il campione di turno e poi prenderlo in prestito, facendo pesare lo stipendio sul bilancio della società non cinese. Fonte: Il Mattino