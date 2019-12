Agostinelli: “Il Napoli è stata la più grande delusione del campionato per la rosa a disposizione”

Andrea Agostinelli, ex calciatore ed allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Sportiva. “Il Napoli è stata la più grande delusione del campionato per la rosa a disposizione. Col senno di poi Reina, Albiol e Hamsik forse sarebbero serviti totalmente al gruppo anche se sono arrivati giocatori più forti. “Inter e Juve lottano per lo scudetto e la forbice si è ristretta. La Lazio è un terzo incomodo da tenere in considerazione e può essere la sorpresa a patto che continui a guardarsi dietro. L’obiettivo resta la Champions”.