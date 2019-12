Serie B: Chiude il Santo Stefano il pareggio senza reti del derby ligure

Giovedì 26 dicembre ore 21:00

Entella-Spezia 0-0

ENTELLA (4-3-1-2): Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese, Eramo, Paolucci, Settembrini (Currarino 77′), Schenetti, Mancosu (Morra 69′), De Luca (Caturano 82′). A disposizione: Borra, Poli, Sala, Sernicola, De Santis, Bonini, Currarino, Ardizzone, Toscano, Adorjan, Caturano, Morra. Allenatore: Boscaglia.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Mora, Reinhart, Federico Ricci (Terzi 64′), Burgzorg (Gyasi 53′), Gudjohnsen (Vignali 92′). A disposizione: Krapikas, Barone, Terzi, Biffonge, Vignali, Acampora, Matteo Ricci, Benedetti, Mastinu, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Abbattista.

Ammoniti: Ramos (S) 22′, Italiano (S) 68′, Coppolaro (E) 81′, Bartolomei (S) 83′, Crialese (E) 89′.

Espulsi: Erlic (S) 60′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Entrambe le squadre provano a gestire il possesso palla alla ricerca del varco giusto, al 24′ Schenetti serve sulla corsa Crialese che lascia partire una rasoiata a lato di poco. Al 31′ Bartolomei riceve palla in area e calcia cercando il palo più lontano ma la sfera si spegne sul fondo, passano 5 minuti e Eramo svetta più in alto di tutti in area e colpisce di testa ma la sfera sorvola la traversa non di molto. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così si va a riposo ancora fermi sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa padroni di casa vicinissimi al vantaggio con De Luca che sfrutta il liscio di Capradossi e calcia trovando Scuffet reattivo nel respingere, al 60′ spezzini in 10 per l’espulsione di Erlic che da ultimo uomo ferma Mancuso lanciato a rete. Al 74′ Schenetti riceve dal neo entrato Morra e calcia ma Scuffet evita guai seri, nel finale Gudjohnsen carica il sinistro dai 25 metri ma Contini blocca a terra chiudendo così il derby ligure senza reti.

Classifica provvisoria

Benevento 43-Pordenone 31-Cittadella 29-Crotone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Frosinone 26-Salernitana 26-Entella 26-Pescara 25-Chievo 25-Pisa 23-Empoli 22-Spezia 21*-Cremonese 21*-Juve Stabia 21-Cosenza 20-Venezia 19-Trapani 15-Livorno 11

*Una gara da recuperare