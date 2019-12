Serie B: Baez regala 3 punti molto importanti al Cosenza

Giovedì 26 dicembre ore 12:30

Cosenza-Empoli 1-0 Baez (C) 12′

COSENZA (3-4-3): Perina, Idda, Monaco (Anibal 85′), Legittimo, Corsi (Bittante 78′), Bruccini, Broh, D’Orazio, Machach (Pierini 65′), Riviere, Baez. A disposizione: Saracco, Anibal, Bittante, Lazaar, Schiavi, Greco, Pierini, Sciaudone, Litteri, Trovato. Allenatore: Braglia.

EMPOLI (4-4-2): Brignoli, Pirrello, Romagnoli, Nikolaou, Veseli, Ricci, Frattesi (Dezi 43′), Fantacci (Laribi 68′), Bajrami (Stulac 78′), La Gunima, Mancuso. A disposizione: Provedel, Perucchini, Matteucci, Donati, Piscopo, Dezi, Stulac, Laribi, Merola, Cannavò. Allenatore: Muzzi.

Arbitro: Pezzuto.

Ammoniti: Bruccini(C) 30′, Monaco(C) 34′, La Gumina (E) 34′, D’Orazio(C) 38′, Pirrello (E) 39′, Laribi (E) 71′.

Espulsi: Laribi (E) 80′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Al primo vero affondo i Lupi sbloccano il punteggio col perfetto inserimento di Baez che da distanza ravvicinata non perdona sul cross di Riviere, al 22′ Baez cerca la doppietta ma Brignoli in tuffo salva i suoi. Al 31′ Broh parte in contropiede ed entrato in area serve Riviere che calcia di poco sopra la traversa, nel finale di tempo non arriva la reazione empolese così si va a riposo sull’1-0 cosentino.

Secondo tempo. Nella ripresa La Gumina cerca spazio in area all’interno dell’area piccola ma Monaco ferma l’attaccante ospite salvando i suoi, al 66′ D’Orazio controlla e calcia id potenza da fuori ma Brignoli n volo blocca evitando guai seri. Al 76′ uno scatenato Baez cerca nuovamente il goal con un tiro di prima intenzione ma il portiere empolese non si lascia sorprendere, passano 4 minuti e l’Empoli resta in 10 per l’espulsione di Laribi a seguito di un’entrata scomposta su Idda. Nel finale i toscani attaccano a testa bassa alla ricerca del pari ma al triplice fischio il Cosenza conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 40-Pordenone 31-Frosinone 26-Perugia 26-Cittadella 26-Crotone 25-Chievo 25-Entella 25-Ascoli 24-Pisa 23-Salernitana 23-Pescara 22-Empoli 22-Spezia 20*-Cremonese 20*-Juve Stabia 20-Cosenza 20-Venezia 19-Trapani 14-Livorno 11

*Una gara da recuperare