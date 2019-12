Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ora tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport24.“Il Napoli ostaggio di Sarri? Non posso dirlo da 800 chilometri di distanza…”. Sarri non esprime giudizi sulle difficoltà della sua ex squadra. “Io sono legato all’ambiente e al gruppo di giocatori grazie al quale ho fatto un grande salto di qualità”. (ANSA).