[VIDEO] Conosciamo meglio la sorpresa del campionato: Rrahmani

Amir Rrahmani, difensore del Verona, è finito in cima al taccuino del direttore sportivo azzurro Giuntoli. Le ottime prestazioni fornite dal giocatore kosovaro hanno incuriosito molti club, ma quello partenopeo sembra essere il più vicino al calciatore. Il difensore di Juric è fortissimo sulle palle aeree, grazie alla sua altezza 1,92 m, ma anche in fase realizzativa il giocatore riesce a dare il meglio di sé. Se dovesse arrivare all’ombra del Vesuvio sarebbe il primo giocatore kosovaro della storia a vestire la maglia azzurra.

LA SCHEDA

Forte fisicamente con esperienza in campo internazionale. 7 presenze in Europa League e 2 ai preliminari di Europa League. 9 presenze con l’Albania U21 e 2 (con una rete) nella Nazionale maggiore albanese col CT De Biasi (esordio in amichevole l’8 giugno 2014 contro San Marino sostituendo all’82’ il “napoletano” Hysaj). Inoltre gioca la seconda partita contro il Kosovo segnano la sua prima rete in Nazionale il 13 novembre 2015.

Poi il 5 settembre 2016 fa il suo esordio proprio con la Nazionale del Kosovo contro la Finlandia nella Qualificazioni ai Mondiali del 2018 (28 presenze fino ad ora, 5 reti e dal 7 luglio 2019 anche capitano). Questo solo dopo aver ricevuto il via libera da parte della FIFA, perché aveva appunto già ha militato nella Nazionale Maggiore dell’Albania.

Fino ad ora in carriera ha segnato 9 reti con i club (3 col Partizan Tirana 2013-2015, 1 con RNK Spalato, 1 con la Lokomotiva Zagabria e 4 con la Dinamo Zagabria). Si attende ancora il suo primo goal italiano anche se può contare ben 6 reti in Nazionale (1 con l’Albania e 5 col Kosovo). Costo dell’operazione per il Verona in estate dalla Dinamo Zagabra: 1,6 milioni di euro. Adesso gli scaligeri aspettano una cospicua plusvalenza!

IL VIDEO