R. Muni: “Il copione è sembrato il solito anche col Var disattento, ma poi è tornato il sorriso”

L’approfondimento di Riccardo Muni:

“Al termine di Napoli-Parma, gara d’esordio di Ringhio Gattuso sulla panchina del Napoli, avevamo giudicato immeritata la sconfitta subita. Sebbene gli azzurri avessero confermato i tanti limiti tattici e caratteriali di questa infelice annata, avevamo indicato la poca fortuna quale artefice principale della sconfitta. In casa del Sassuolo, gli azzurri hanno riscosso il proprio credito con la dea bendata, trovando il gol vittoria all’ultimo tuffo. Il copione è sembrato il solito: Napoli generoso, a tratti disordinato, colpito al primo affondo degli avversari. In altre parole, Napoli punito oltre i propri demeriti. Altro fatto che si è ripetuto è stato quello delle sviste arbitrali. La VAR è stata solerte ed attenta, annullando il gol di Callejón, non facendosi sfuggire il millimetrico (…nel vero senso del termine…) fuorigioco del tornante spagnolo. L’arbitro del monitor, di contro, ha sorvolato su un abbraccio piuttosto evidente in area gialloblu, negando un nuovo rigore alla squadra partenopea. Nonostante tutto ciò, il Napoli ha saputo ribaltare il risultato con due mediani, Allan ed Elmas, conquistando la vittoria che mancava da troppo tempo. Sono stati due mediani, due calciatori dediti al lavoro sporco, a trascinare la squadra alla vittoria, sostituendosi alle stelle della prima linea. Il lavoro da fare è ancora tanto, tuttavia i tre punti conquistati nell’ultimo match del 2019, regalano un sorriso al popolo azzurro ed un Natale più sereno”.

Riccardo Muni

@riccardomuni