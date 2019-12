Maggio: ” Dirigente al Napoli? Per ora non so, ma potrei pensarci!”

Christian Maggio è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport, ecco le sue parole: ” Stiamo facendo molto bene in Serie B e nel Benevento sto trovando la mia dimensione. Differenza tra i fratelli Insigne? Uno è un’ala ed è più forte fisicamente e tecnicamente, l’altro è un trequartista che supporta la punta. De Laurentiis? E’ un imprenditore, a differenza del nostro presidente che ha più a cuore il lato umano. Esonero-Ancelotti? Mi sembra giusto! Farei il dirigente al Napoli? Per ora non so, ma chissà un giorno potrei valutare questa ipotesi”

Fonte: Gonfialarete.com