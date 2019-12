Ronaldo non avrebbe accettato alcune scelte del tecnico Sarri

La reazione di Cristiano Ronaldo, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, non è passata inosservata. L’asso portoghese non accetta di perdere, visto il suo status di fenomeno del calcio mondiale. La delusione di CR7 era palese, anche perché non perdeva da ben 12 finali consecutivamente vinte (col Real Madrid). Per ritrovare un KO in una finale del portoghese dobbiamo tornare alla Supercoppa di Spagna del 2014 contro l’Atletico Madrid (andata 19 agosto 2014 1-1 reti di James Rodriguez e Raul Garcia – e ritorno 22 agosto 2014 1-0 con la rete di Mandzukic).

Secondo un’indiscrezione de La Repubblica sembrerebbe che Ronaldo non avrebbe accettato le scelte del tecnico Sarri. Mister 5 Palloni d’Oro non avrebbe digerito la sostituzione di Higuain, e l’atteggiamento dei compagni di squadra che lo avrebbero lasciato troppo solo in avanti.

